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Коронавирус в Крыму

В Крыму COVID-19 «косит» туристов

16:03 среда, 7 июля 2021
В Крыму COVID-19 «косит» туристов

фото © gazeta.ru

У туристов в Крыму стали чаще выявлять новую коронавирусную инфекцию, за последнюю неделю число заболевших гостей полуострова выросло в три раза.

Об этом сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба.

«Практически в три раза по сравнению с прошлой неделей выросло число лиц, которые заболели, приехав в Республику Крым. То есть это не только граждане Украины, но и лица, приехавшие из других субъектов Российской Федерации. И это самый высокий показатель заболеваемости за весь период с мая 2021 года, за неделю их зарегистрировано порядка 50 человек», - сказала Пеньковская.

Как ранее сообщалось, за прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, это абсолютный рекорд в регионе с начала пандемии. Также за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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