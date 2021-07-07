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Коронавирус в Крыму

В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом

09:58 среда, 7 июля 2021
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом

фото © iz.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших, 259 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 -завозные из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 50 648 случаев новой коронавирусной инфекции, 356 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 49295 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5423 лица.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной. За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.

Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса. В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.

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В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.

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