Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Севастополя обещают собирать по 100 штрафов в день за нарушение масочного режима ● В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса ● COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо ● Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной ● Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом
фото © iz.ru
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших, 259 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 -завозные из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 50 648 случаев новой коронавирусной инфекции, 356 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 49295 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5423 лица.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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