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Власть

В Керчи ремонт трех отделений больницы обойдется в четверть миллиарда

10:58 среда, 7 июля 2021
Керчь

В Керчи отремонтируют три корпуса городской больницы, общая стоимость работ составит более 260 млн рублей.

Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале РК.

В частности, капитальный ремонт будет произведен в инфекционном отделении, а также в двух педиатрических отделениях больницы.

«Определить ООО «МБ-строй« единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение капитального ремонта здания отделения педиатрии № 1 по адресу: Керчь, ул. Чкалова, 25, с ценой контракта 98,4 млн рублей», - говорится в тексте распоряжения.

Предельный срок окончания работ – 31 июля 2022 года, в данном случае авансовый платеж по контракту не предусмотрен. А  второе педиатрическое отделение и инфекционный корпус отремонтирует ООО «Регионстрой« за 101,9 и 62,5 млн соответственно, с авансовыми платежами по каждому из объектов в размере 15%.

В соответствии с открытыми данными, ООО «Регионстрой« зарегистрировано в Москве в 2014 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Ранее компания выполняла ремонт здания керченского психоневрологического диспансера – это единственный опыт московского ООО в сфере госзакупок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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