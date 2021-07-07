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Власть

В ГИБДД Крыма рассказали, как будут решать проблему пробок на дорогах

10:11 среда, 7 июля 2021
В ГИБДД Крыма рассказали, как будут решать проблему пробок на дорогах

фото © Новости Крыма

В Крыму рассматривается вопрос перенаправления транзитного транспорта с трассы «Таврида» через Трудовое и Ивановку на Перевальное.

Это поможет разгрузить Симферополь, рассказал в интервью «Крымской газете» начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«Серьезно прорабатывается вопрос создания в Симферополе Крымского центра управления дорожным движением, на который будут замкнуты все светофоры республики, и оператор в режиме онлайн сможет регулировать их работу, чтобы не возникало пробок и можно было решать ту же проблему парковки транспортных средств, мешающих движению», — сказал Анатолий Борисенко.

Также, по его словам, рассматриваются варианты строительства платных и бесплатных парковок.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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