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В ГИБДД Крыма рассказали, как будут решать проблему пробок на дорогах
фото © Новости Крыма
В Крыму рассматривается вопрос перенаправления транзитного транспорта с трассы «Таврида» через Трудовое и Ивановку на Перевальное.
Это поможет разгрузить Симферополь, рассказал в интервью «Крымской газете» начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
«Серьезно прорабатывается вопрос создания в Симферополе Крымского центра управления дорожным движением, на который будут замкнуты все светофоры республики, и оператор в режиме онлайн сможет регулировать их работу, чтобы не возникало пробок и можно было решать ту же проблему парковки транспортных средств, мешающих движению», — сказал Анатолий Борисенко.
Также, по его словам, рассматриваются варианты строительства платных и бесплатных парковок.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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