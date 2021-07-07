Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом ● Власти Севастополя обещают собирать по 100 штрафов в день за нарушение масочного режима ● В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса ● COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо ● Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной
Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда
фото © zdrav.expert
В Крыму резко возросло количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«На сегодняшний день находятся на лечении 2662 пациента, на амбулаторном лечении 2266 чел. Из продолжающих лечение 349 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Никогда еще такой цифры госпитализированных тяжелых пациентов у нас не было, соответственно, мы отмечаем и рост показателей летальности», - сказал Остапенко.
По его словам, за прошедшие две недели число госпитализированных больных увеличилось с 8 до 19%, количество тяжелых пациентов – с 34% до 56%.
Глава Минздрава также сообщил, что в числе заболевших – 24 беременные женщины на разных сроках и с разной тяжестью течения болезни. Из них трое находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких, они проходят лечение в Республиканской больнице имени Семашко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса. Запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет около 16 тысяч доз. В течение дня ожидается доставка на полуостров еще 25 тысяч доз, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной. За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.
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Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда
В Крыму резко возросло количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.
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