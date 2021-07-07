Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей

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Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.

Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации ЧС сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

«На сегодняшний день по машинам у нас поступило 883 заявки на общую стоимость машин – это их рыночная стоимость – 400 млн рублей. В Керчи 724 машины, в Ялте – 159. Обследованы экспертами все машины, составляются акты», – сообщил Шеряко.

По словам министра, лишь несколько пострадавших автомобилей были застрахованы, их владельцы смогут получить возмещение по полису КАСКО. «Выявлены случаи, когда у автолюбителей есть КАСКО, они уже получают выплаты в страховых компаниях – тут дублирования выплат не будет, они не получат средства из благотворительного фонда», – уточнил Шеряко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за государственный счет выплачивать компенсации за «утонувшие» автомобили не будут – нет соответствующего механизма. Рассматривается возможность создания специального благотворительного фонда, из которого частично могут быть выплачены компенсации.

«За счет государственного бюджета это сделать вряд ли получится, в стране прецедентов нет, однако, я уже провел переговоры с рядом представителей крупного бизнеса, есть возможность через благотворительный фонд, … индивидуально подойдя к каждой ситуации, по решению комиссии выплатить людям средства», – заявил Аксенов на заседании 5 июля.

Глава Крыма при этом отметил, что в первую очередь смогут претендовать на компенсацию крымчане, стоимость автомобилей которых не превышала 300 тысяч рублей.

Сильные ливни обрушились на восток Крыма и Ялту 17-18 июня, выпало две-три месячные нормы осадков. Ущерб от стихийного бедствия оценили в 12,5 млрд рублей. Более 50 человек получили травмы, один – погиб, один пропал без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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