Потоп в Крыму
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Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей
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Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.
Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации ЧС сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.
«На сегодняшний день по машинам у нас поступило 883 заявки на общую стоимость машин – это их рыночная стоимость – 400 млн рублей. В Керчи 724 машины, в Ялте – 159. Обследованы экспертами все машины, составляются акты», – сообщил Шеряко.
По словам министра, лишь несколько пострадавших автомобилей были застрахованы, их владельцы смогут получить возмещение по полису КАСКО. «Выявлены случаи, когда у автолюбителей есть КАСКО, они уже получают выплаты в страховых компаниях – тут дублирования выплат не будет, они не получат средства из благотворительного фонда», – уточнил Шеряко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за государственный счет выплачивать компенсации за «утонувшие» автомобили не будут – нет соответствующего механизма. Рассматривается возможность создания специального благотворительного фонда, из которого частично могут быть выплачены компенсации.
«За счет государственного бюджета это сделать вряд ли получится, в стране прецедентов нет, однако, я уже провел переговоры с рядом представителей крупного бизнеса, есть возможность через благотворительный фонд, … индивидуально подойдя к каждой ситуации, по решению комиссии выплатить людям средства», – заявил Аксенов на заседании 5 июля.
Глава Крыма при этом отметил, что в первую очередь смогут претендовать на компенсацию крымчане, стоимость автомобилей которых не превышала 300 тысяч рублей.
Сильные ливни обрушились на восток Крыма и Ялту 17-18 июня, выпало две-три месячные нормы осадков. Ущерб от стихийного бедствия оценили в 12,5 млрд рублей. Более 50 человек получили травмы, один – погиб, один пропал без вести.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа. Прием заявлений на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения в Крыму прекратится 30 июня.
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Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей
Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.
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