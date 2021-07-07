Шторм обрушится на Симферополь в ближайшие часы

Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Симферополе.

Объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский МЧС.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 7 июля в Симферополе ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с», - предупреждают в МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности и воздержаться от выходов на улицу, походов в лес и в горы. Из-за прогнозируемого шквалистого ветра сохраняется риск падения деревьев, плохо укрепленных рекламных конструкций и обрыва линий электропередачи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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