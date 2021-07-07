Россиянин «разводил» крымчан на сайтах объявлений

Полиция Крыма задержала 20-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в серии онлайн-мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

«Злоумышленник находил объявления о продаже различных товаров на сайте, списывался с продавцом и просил через один из мессенджеров предоставить ему данные карт для перечисления оплаты за покупку. Однако денег авторы объявлений не получали, вместо этого с их счетов списывались все денежные средства. После этого подозреваемый переставал выходить на связь и скрывался», - рассказали в ведомстве.

Суммы нанесенного ущерба варьируются от 6 до 40 тысяч рублей. Полицейские уже доказали причастность задержанного к более чем 32 эпизодам мошенничеств на территории Крыма и 5 - в других регионах России.

«Общая сумма ущерба лишь по первым установленным фактам преступной деятельности превысила 300 тысяч рублей», - проинформировали в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Жителю Челябинска грозит лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под домашним арестом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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