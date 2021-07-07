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Реки Крыма обновили исторические рекорды в июне

13:40 среда, 7 июля 2021
Реки Крыма обновили исторические рекорды в июне

фото © rg.ru

Июнь оказался рекордным месяцем по количеству выпавших осадков. Как сообщили в крымском гидрометцентре, дожди носили локальный характер и распределились по рекам полуострова неравномерно.

«Количество осадков было значительным, местами рекордным: в предгорных районах выпало в 1.2 раза больше нормы (Белогорск в 5.1 раза больше нормы); на ЮБК в 2.5-4.4 раза больше нормы (Карадаг в 2.1 раза больше нормы); в горных районах в районе Ай-Петри 473% нормы, Ангарский Перевал — 276% нормы», — говорится в сообщении.

Также рекордным был расход воды в ряде регионов Крыма. Река Дерекойка в Ялте показала максимальный расход воды, который превысил исторический максимум 1962 года на 6,7 кубометров в секунду. Водопад Учан-Су побил рекорд 1967 года, продемонстрировав расход воды в 9,9 кубометров.

Река Черная также превысила расход воды – в 12,9 раз выше нормы. По рекам Бирюк-Карасу, Бельбек и его притокам Бирюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш, Коккозка расход воды стал в 3,4-6 раз выше нормы.

Реки Салгир, Су-Индол, Малый Салгир: расход воды в 1,1-2,2 раза выше нормы. Также после засухи заработали такие реки, как Отуз, Таракташ и ручей Кизилташский.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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