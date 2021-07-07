Происшествия
Разбойное нападение на банк в Крыму: похищено почти полмиллиона
Феодосийская полиция ищет преступника, который 6 июля совершил разбойное нападение на банк в поселке Орджоникидзе.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По данным ведомства, примерно в 11 часов утра неизвестный мужчина зашел в отделение банка, где в тот момент не было посетителей. Он начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего украл деньги из кассы. Сумма ущерба составила 450 тыс. рублей. Часть похищенных денег находилась в иностранной валюте.Уточняется, что в момент нападения в отделении были две сотрудницы, обе женщины не пострадали.
«Следственным отделением ОМВД России г.Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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