Прогноз погоды в Крыму на среду 7 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 7 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный ливень.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный ливень.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный ливень.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 22 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 97 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 99 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 96 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 23, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 22, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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