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Власть

Полиция изъяла у крымчанина боеприпасы и порох

08:34 среда, 7 июля 2021

В Кировском районе Крыма сотрудники полиции обнаружили в гараже у местного жителя незаконно приобретенные боеприпасы, а также бездымный порох.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские нашли в гараже у мужчины 18 патронов, бездымный порох, а также взрывчатое вещество метательного действия.

Подозреваемый признался, что незаконно приобретал боеприпасы, так как планировал стать охотником.

На несостоявшегося охотника возбудили дело по статье «незаконное приобретение, хранение или сбыт боеприпасов». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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