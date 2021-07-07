Происшествия
Полицейский с редкой группой крови спас роженицу в Крыму
Ночью в дежурную часть МВД позвонил врач Крымского перинатального центра, который сообщил, что одной из рожениц срочно требуется кровь редкой группы с отрицательным резус-фактором.
На призыв о помощи сразу же откликнулся сотрудник отдельной роты ППСП сержант полиции Сергей Абдуллаев.
«Сержант полиции сообщил, что у него как раз та группа крови, в которой нуждается пациентка. Руководством городского управления внутренних дел было принято решение заменить его на маршруте патрулирования другим сотрудником и срочно отправить на помощь к врачам перинатального центра», — рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.
Прибыв в перинатальный центр, полицейский сдал кровь. Позже медработники сообщили, что благодаря его участию операция прошла успешно, состояние пациентки стабилизировано. Как отметили работники центра, обратиться за помощью в полицию – это первое, что пришло им в голову в экстренной ситуации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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