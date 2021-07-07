Власть
Одну из центральных улиц города-героя Севастополя перепутали с туалетом
На площади Восставших в Севастополе попал на видео немолодой гражданин в нетрезвом состоянии, который справлял нужду средь бела дня прямо на глазах у горожан.
Видео было снято случайным неравнодушным прохожим и опубликовано в сообществе «Черный список Севастополь».
Очевидцы отмечают, что человек агрессивно реагировал на сделанные ему замечания, кричал, ругался матом и не понимал ни слова из сказанного ему.
Автор ролика сообщает, что вызвал на место происшествия полицию, но дальнейшая судьба главного героя видео пока неизвестна.
Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что автор правильно поступил, опубликовав видеозапись, так как общественное порицание сработает лучше любого наказания: «Город должен знать своих «героев» в лицо, и, может быть, в следующий раз он справит нужду в более укромном месте».
Другие же парируют, что человек, возможно, болен, и выкладывать такую съемку бессовестно. Нашлись и те, кто узнал нарушителя порядка. Они рассказали, что гражданин уже был замечен на улицах в драках и скандалах с прохожими.
Стоит отметить, что подобные происшествия в Севастополе далеко не редкость. В обсуждении темы люди стали делиться историями о подобных происшествиях в разных районах города. «В понедельник на Приморском бульваре мама с мальчиком лет 12 пошли под елку справлять нужду около аквариума, на замечание ответили, что не знали», «На днях на трассе М4 на остановке из машины вышли три барышни, прикрылись полотенцем, сделали свои дела и уехали» - привели факты участники дискуссии.
С наступлением тепла на улицах все чаще можно заметить подобные ситуации, и жители города связывают это с приездом отдыхающих, которые не умеют себя вести.
В тексте использованы материалы: Форпост
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