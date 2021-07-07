Происшествия
Обманувшая почти 30 севастопольцев мошенница проведет в колонии пять лет
Севастопольский городской суд приговорил местную жительницу 1982 года рождения к заключению на пять лет в колонии общего режима.
Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
«Свою преступную деятельность женщина осуществляла в период с 2015 по 2017 год. Путем заключения договоров займа потерпевшие (27 жителей Севастополя) передавали деньги для вложения в якобы высокодоходную предпринимательскую деятельность под проценты. Однако «предпринимательница» денежные средства не возвращала, а под видом процентов за пользование чужими деньгами производила выплаты незначительных сумм», – сообщила пресс-служба городского суда.
Судом удовлетворены гражданские иски на сумму свыше 34 млн рублей.
В апреле текущего года суд признал ее виновной и назначил наказание. Но женщина попыталась оспорить это решение в городском суде. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
Приговор вступил в законную силу.
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