Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Реки Крыма обновили исторические рекорды в июне ● Ливни в Крыму «разбудили» спящие оползни: ученые бьют тревогу ● Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым ● На очистку рек Ялты нужно 185 миллионов рублей ● В Крыму затопило гектары полей: часть урожая погибла
Несколько домов подтопило в городе Саки после сильного ливня
Сильный ливень стал причиной подтопления нескольких частных домов в городе Саки.
Серьезных разрушений не произошло, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
«Четыре домовладения подтоплено. Жертв и разрушений нет. Эвакуировано два человека, это одиноко проживающие граждане. Ситуация под контролем, дождь закончился. Принимаем меры, чтобы уровень воды быстрее спал», – сказал Овдиенко.
Он уточнил, что в зоне подтопления оказался район улицы Колхозной. Это самая низменная часть города. В некоторых местах уровень воды поднялся людям по грудь.
Сильные ливни и грозы, которые продолжаются в Крыму с середины июня, стали причиной схода селей, масштабных подтоплений жилых домов, дорог, сельхозугодий сразу в нескольких районах Крыма. Два человека погибли, одна женщина числится пропавшей без вести. Потопы нанесли ущерб, который оценивается сотнями миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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