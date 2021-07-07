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Потоп в Крыму

Несколько домов подтопило в городе Саки после сильного ливня

14:21 среда, 7 июля 2021
Саки

Сильный ливень стал причиной подтопления нескольких частных домов в городе Саки.

Серьезных разрушений не произошло, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

«Четыре домовладения подтоплено. Жертв и разрушений нет. Эвакуировано два человека, это одиноко проживающие граждане. Ситуация под контролем, дождь закончился. Принимаем меры, чтобы уровень воды быстрее спал», – сказал Овдиенко.

Он уточнил, что в зоне подтопления оказался район улицы Колхозной. Это самая низменная часть города. В некоторых местах уровень воды поднялся людям по грудь.

Сильные ливни и грозы, которые продолжаются в Крыму с середины июня, стали причиной схода селей, масштабных подтоплений жилых домов, дорог, сельхозугодий сразу в нескольких районах Крыма. Два человека погибли, одна женщина числится пропавшей без вести. Потопы нанесли ущерб, который оценивается сотнями миллионов рублей. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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