Назначен врио главы администрации Сакского района Крыма

Депутаты Сакского районного совета досрочно прекратили полномочия главы местной администрации Михаила Слободяника, сообщил глава райсовета Владислав Хаджиев.

«В ходе заседания сессии Сакского районного совета досрочно прекращены полномочия главы администрации Михаила Слободяника. Исполнение полномочий главы администрации временно возложены на заместителя главы администрации района Владимира Сабивчака до назначения нового главы администрации и заключения с ним контракта», – сообщил журналистам Хаджиев.

Конкурс на замещения вакантной должности пройдет 4 августа.

Слободяник подал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы администрации Сакского района 1 июля после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. По словам главы республики, причина отставки – слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных задач. В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также «большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации».

Позже правоохранители задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих по подозрению в халатности, приведшей к ущербу в размере 10 млн рублей. Рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и СК проводит проверку деятельности властей Сакского района.

Владимир Сабивчак ранее избирался депутатом Сакского райсовета, является генеральным директором Евпаторийского завода строительных материалов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пиарщики Развожаева снова все напутали про Севастополь. Привезенные губернатором из Красноярска специалисты в очередной раз насмешили горожан.

Ливневые залпы «расстреляют» Симферополь, Севастополь и Ялту. Циклон, который принес в Крым сильные ливни, будет определять погоду на полуострове еще двое суток. В частности, в Симферополе прогнозируется выпадение более 100 мм осадков.

Аксенов ждет визита Лукашенко в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ждет визита Александра Лукашенко на полуостров.

В Крыму закрыли почти все офисы «Мои документы». В Крыму до особого распоряжения закрыли большинство офисов «Мои документы».