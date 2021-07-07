Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму затопило гектары полей: часть урожая погибла ● Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей ● Наземный пешеходный переход оборудуют в Ялте на месте подтопленной подземки ● Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья ● Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья
На очистку рек Ялты нужно 185 миллионов рублей
фото © Новости Крыма
На очистку рек Ялты власти Крыма попросят из федерального бюджета 185 миллионов рублей рублей.
Об этом на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС рассказал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
«До конца года мы должны завершить мероприятия по очистке русел рек. Объем средств, который будет предусмотрен - в районе 185 миллионов рублей. Эта работа начнется уже в этом году», - сказал глава крымского правительства. Он добавил, что в общем на расчистку русел рек в Большой Ялте уйдет около 3,5 миллиардов рублей.
В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов подчеркнул, что работу по формированию заявки на получение средств из федерального бюджета необходимо ускорить.
«Силы и средства все готовы, подрядчики найдены, объемы бедствия и ущерба рассчитаны. В пятницу подводим итоги и отправляем сформированную заявку на восстановление инфраструктуры в Керчи, Приозерном, в Ленинском, Кировском и Бахчисарайском районах и, соответственно в Ялте», - сказал глава РК.
Спикер Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что необходимо учесть и те реки, разлив которых не произошел.
«В Бахчисарайском районе в Верхореченской долине, Альма, река Бодрак. Необходимо запланировать очистку русел данных рек», - подчеркнул спикер ГС РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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