Ливни в Крыму «разбудили» спящие оползни: ученые бьют тревогу

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Третью неделю подряд стихия испытывает Крым: на регион обрушились аномальные ливни, вышли из берегов реки, с гор сошли селевые потоки, которые сметали на своем пути дороги, мосты, дома и человеческие жизни...

Ученые сходятся во мнении, что оползневые процессы в Крыму вошли в очень опасную фазу: в движение пришли так называемые «стабилизированные» оползневые тела.

Иными словами, сейчас оползневая деятельность активизировалась на участках, где серьезных подвижек не было протяжении сотен лет и более. При этом опасение внушает не только сам факт этих процессов, но и практически полное отсутствие возможности их контролировать.

«Нельзя было бездумно нарушать то, что стояло веками, потому как последствия непредсказуемы», – говорит главный геолог отдела изысканий Института «Шельф» Наталия Дрогина. По ее словам, активизация оползней на полуострове была лишь вопросом времени, и аномальные осадки только ускорили ход событий. При этом первопричина почти апокалиптического сценария кроется с одной стороны в сложной геологии региона, с другой – в бездумном строительстве непосредственно на оползневых телах и в балках естественного водостока.

В целом же обвалы, оползневые и селевые процессы характерны для крымского побережья от Судака до Алупки: в этих районах наблюдается значительное число так называемых «стабилизированных оползневых тел». Эта местность представляет собой склоны гряды Крымских гор, подножье которых сформировано щебнистыми и глинистыми почвами. Они более подвержены естественной эрозии: размыву и склоновым процессам, особенно после обильных осадков, поясняет собеседница. Вторая причина, ставшая своеобразным спусковым крючком недавних событий, - это активная хозяйственная деятельность вкупе с растущей антропогенной нагрузкой.

«Дождей не было давно – грунты высохли, а потом, когда за несколько дней выпала трехмесячная норма, они не смогли впитать или отвести полученный объем воды естественным способом. Из-за чрезмерной нагрузки обострились геологические процессы, и произошла чрезвычайная ситуация», - объясняет Дрогина.

Второй причиной, как говорилось выше, стало строительство непосредственно в потенциально опасных зонах. Ярким примером последствий такого строительства является поселок Гурзуф, где, по словам собеседницы, находятся целых три закадастрированных оползня. Но там все равно продолжают активно возводить здания, констатирует эксперт.

«Перед строительством было необходимо провести инженерную подготовку, оборудовать инженерную защиту, укрепить почвы, и только потом, когда все это «устоится», начинать работы, - продолжает геолог. Но на протяжении последних двух десятилетий объекты здесь строились без какого-либо контроля, подведенные водонесущие коммуникации постепенно изнашивались и протекали в грунт, воды достигали зеркала оползня (твердой породы, по которой скользит оползневое тело, - ред.), накапливались там, и постепенно активизировали оползневый процесс.

«В результате был нарушен многовековой уклад состояния грунтов. И теперь они не будут себя вести себя так, как ранее. Последствия этого могут быть совершенно непредсказуемыми», - выразила обеспокоенность Дрогина.

Такую позицию разделяет директор ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительств» (ГАУ «КРЦ») Татьяна Горелова.

Предприятие, которым руководит собеседница, занимается мониторингом формирования и активации оползней. И если всего месяц назад, по оценкам Гореловой, ситуация была «непростая, но вполне контролируемая», то сейчас – «непредсказуемая».

«Мы видим сход селей, это тоже оползневые процессы, видим нестабильность грунта. Минувшей ночью из-за предельных нагрузок в Партените обрушилась подпорная стена, - говорит собеседница, – После таких ливней подобных ситуаций будет очень много, к сожалению».

При этом специалисты не опускают рук: на уровне республиканского правительства прорабатываются возможности принятия срочных мер по ремонту и упорядочиванию русел рек и балочном понижении рельефа.

«Это необходимо, чтобы вода имела естественный отток и не размягчала грунт. Также были разработаны первоочередные меры по установке селевых экранов для защиты склонов от обвалов и схода селей», - продолжает эксперт.

Она отметила, что природа геофизических процессов такова, что само по себе прекращение осадков не остановит селевые и оползневые процессы. После повышения температуры воздуха намокший грунт высыхает неравномерно: вверху образуется корка, которая теряет «клейкость» и начинает выветриваться, нижние слои при этом приобретают еще большую подвижность.

«В связи с этим мы ожидаем, что оползневые процессы продолжатся и после наступления жаркого периода», - делится Горелова.

По предварительным оценкам специалистов, оползни будут угрожать крымчанам в пределах одного-трех месяцев. Поэтому сейчас все силы направлены на экстренные меры. Но после этого глава ГАУ «КРЦ» твердо намерена вернуться к вопросу внедрения системы инженерной защиты в целом. В частности, поднять вопрос о введении обязательного исследования состояния объектов геофизической среды перед началом строительства всех объектов, в том числе и индивидуальных жилых домов (ИЖС). Это исключит дальнейшее строительство таких объектов на оползневых телах, на участках с высокой вероятностью подтопления или обвалов.

Кроме того, будет принято решение по балкам естественного водостока. Как известно, наибольшие повреждения в Ялте получили именно объекты, расположенные в местах естественного стока паводковых и дождевых вод.

Сейчас перед специалистами стоят очень непростые задачи, но они верят, что со временем ситуацию можно будет взять под контроль. Они уверены и в том, что эпоха бесконтрольного строительства в Крыму должна уйти в прошлое, в противном случае повторения ялтинского сценария будет не избежать, и как поведет себя природа в следующий раз – предсказать будет невозможно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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