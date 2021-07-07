Происшествия
Крымчанин пойдет под суд за незаконную заправку газовых баллонов
Житель Белогорского района предстанет перед судом за незаконную заправку газовых баллонов сниженным углеводным газом, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина не имел соответствующего разрешения и оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
«Ранее заправщик уже был осужден за аналогичное преступление, но, как показало новое дело, на путь исправления он не встал. В настоящее время обвиняемый полностью признает свою вину и чистосердечно раскаивается в содеянном», — уточнили в прокуратуре.
Дело направлено в Белогорский районный суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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