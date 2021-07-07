Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда ● В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом ● Власти Севастополя обещают собирать по 100 штрафов в день за нарушение масочного режима ● В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса ● COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 117 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
77 человек выписаны с выздоровлением, пятеро пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 446 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 165 человек выздоровели, 764 пациента умерли.
Напомним, рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии было зафиксировано пятого июля. Тогда суточный показатель зараженных в Севастополе составил 121.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса. Запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет около 16 тысяч доз. В течение дня ожидается доставка на полуостров еще 25 тысяч доз, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной. За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.
Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда
В Крыму резко возросло количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.
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Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.
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Погодные катаклизмы все чаще происходят на Крымском полуострове. Зимой республику нещадно заметало небывалым количеством снега. Летом природа и вовсе решила устроить на полуострове потоп.