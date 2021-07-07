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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 117 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

77 человек выписаны с выздоровлением, пятеро пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 446 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 165 человек выздоровели, 764 пациента умерли.

Напомним, рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии было зафиксировано пятого июля. Тогда суточный показатель зараженных в Севастополе составил 121.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса. Запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет около 16 тысяч доз. В течение дня ожидается доставка на полуостров еще 25 тысяч доз, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной. За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.

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Коронавирус в Крыму
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом

В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.

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