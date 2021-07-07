Корабли Британии продолжат визиты к берегам Крыма

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб полностью одобрил действия экипажа британского эсминца Defender, который в конце июня прошел рядом с мысом Фиолент в Севастополе.

Он также назвал эту акваторию территориальными водами Украины, подчеркнув, что корабли британского военно-морского флота продолжат здесь ходить.

«Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», – сказал Рааб, выступая в Палате общин.

Министр отметил, что Defender избрал тогда самый короткий маршрут, имея на это полное право. Рааб полностью поддержал действия экипажа эсминца, который, исходя из его слов, не пересекал российской государственной границы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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