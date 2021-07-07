Какой сегодня праздник 7 июля

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Сегодня, 7 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Иван Купала

Фото tv.ua

Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) — один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя.Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.

Иван Купала или Купайла — с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом солнца. Купальские праздники совершались во времена язычества в честь Бога Солнца, супругой которого была светоносная Заряда, красная девица.

После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают Иванов день или День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Рождество святого Иоанна Предтечи, крестителя Господня

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна все еще оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн («Яхве (Бог) смилостивился»), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно.

В Евангелие упоминается о последующих годах детства Иоанна только вкратце, повествуется лишь то, что он «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк.1:80), то есть до достаточно зрелого возраста. Упоминается также, что отец Иоанна, Захария, был убит «между храмом и жертвенником» слугами Ирода (Мф.23:35).

День работника природно-заповедного дела Украины

Интересно, что дата выбрана неслучайно. Ведь 7 июля украинцы также празднуют День Ивана Купала, посвященный расцвету природы. Но вернемся к «виновникам торжества». Благодаря работникам природно-заповедного дела украинские леса, заказники и парки, а также природные памятники остаются в сохранности и позволяют нам дышать чистым и свежим воздухом. Усилиями этих людей проводится контроль над восстановлением ландшафтного и биологического разнообразия. То есть именно они ответственны за зеленые богатства страны.

Также сегодня, 7 июля, отмечают такие праздники:

- День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении

- Иван Травник

- День подсчета камешков на мостовой

- Праздник любви (Танабата) в Японии

- День печенья «Макарони» (National Macaroni Day) в США

- День шоколада (Chocolate Day) в США

- День молодежи в Сингапуре

- День прогулки отца с дочерью (National Father Daughter Take a Walk Day) в США

- День правдивости (Tell the Truth Day) в США

- День Саба Саба в Танзании

- День независимости Соломоновых островов

- День клубничного «Сандэ» (National Strawberry Sundae Day) в США

Сегодня именины празднуют: Антон, Яков, Иван (Иоанн Креститель), Кириак, Никита, Лонгин (Логин), Орентий, Панагиот, Фарнакий, Фирмин, Фирмос, Эрос (Ерос).

Что происходило 7 июля в прошлые годы

1438 - французский король Карл VII провозгласил Прагматическую санкцию, по которой утверждался приоритет королевской власти над властью папы римского.

1607 - впервые спет гимн Англии «God Save the King».

1668 - Исаак Ньютон получил степень магистра наук.

1754 - в Нью-Йорке открылся Королевский колледж (ныне Колумбийский университет).

1835 - в России резко ограничена автономия университетов, все руководствов руках попечителей.

1846 - США объявили об аннексии Калифорнии, которая тогда была частью Мексики.

1881 - впервые напечатана сказка «Пиноккио» (Рим, «Журнал для детей»).

1891 - компания «Американ Экспресс» запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1921 - в советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек.

1923 - В Праге открыт украинский педагогический институт имени Драгоманова.

1932 - ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.

1938 - в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Этопервая в СССР телевизионная передача.

1940 - во Львове открыт литературный музей Ивана Франко.

1949 - ленинградский суд приговорил трех публицистов журналов «Звезда» и «Ленинград» к десяти годам тюрьмы каждого за «антисоветские статьи».

1968 - окончательно распалась группа «The Yardbirds», из осколков которой осенью образуется «Led Zeppelin».

1971 - свадьба Бьерна Ульвеуса и Агнеты Фэльтскуг. Через три года они станут всемирно известны как члены шведского квартета «ABBA».

1987 - начался суд на тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.

1990 - в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современностиЛучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки.

2005 - серия террористических актов в лондонском метро и городских автобусах.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 июля. Какие праздники будут завтра?

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