Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым

Ливни с грозами и сильным ветром задержатся в Крыму и в среду.

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявили в ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности и воздержаться от походов в лес и в горы, а также от выхода в открытое море. Из-за прогнозируемого шквалистого ветра сохраняется риск падения деревьев, плохо укрепленных рекламных конструкций и обрыва линий электропередач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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