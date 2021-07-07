Потоп в Крыму
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Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым
Ливни с грозами и сильным ветром задержатся в Крыму и в среду.
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявили в ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«В течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности и воздержаться от походов в лес и в горы, а также от выхода в открытое море. Из-за прогнозируемого шквалистого ветра сохраняется риск падения деревьев, плохо укрепленных рекламных конструкций и обрыва линий электропередач.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова штормовое: грозы, шквалы и град обрушатся на Крым. 6 и 7 июля в Крыму вновь ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщили в крымском главке МЧС России со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 6 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 6 июля.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 июля.
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