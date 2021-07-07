Экс-чиновница ответит за фиктивную регистрацию иностранцев в Алуште

Расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по миграции в Алуште, обвиняемой в получении взяток за фиктивную регистрацию 16 иностранцев, завершено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

«Ей вменяется девять эпизодов получения взятки должностным лицом за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ), восемь эпизодов организации незаконной миграции лицом с использованием служебного положения (п. «в» ч.2 ст. 322.1), шесть эпизодов организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ)», - рассказали в ведомстве.

Как установили следователи, в период сентября 2018 по май 2020 годы женщина получала взятки от иностранцев за фиктивную регистрацию по месту их проживания в Алуште. После получения незаконных вознаграждений, сумма которых варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей, инспектор выдавала гражданам иностранных государств паспорта со штампом поддельной регистрации. При этом эти люди по указанным адресам никогда не проживали и не являлись собственниками помещений. Преступные действия чиновницы были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю и УЭБиПК МВД по РК.

По информации старшего помощника прокурора Республики Дарьи Бирюк, алуштинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. Всего обвиняемая фиктивно зарегистрировала в Алуште 16 иностранцев, получив за это общую сумму порядка 220 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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