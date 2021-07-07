Бывшему крымскому полицейскому грозит до 15 лет колонии

СК завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере, возбужденного в отношении бывшего полицейского из Симферополя.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю, обвиняемого в получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также жителя Симферополя, которому следствие вменяет посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1УК РФ)», – сообщила Постнова.

В производстве следственного отдела СК по Центральному району Симферополя находилось дело, возбужденное в отношении предпринимателя, которого подозревали в сокрытии дохода в особо крупном размере. Следователь направил поручение в полицию для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Однако оперативный сотрудник, которому было поручено их реализовать, при встрече с коммерсантом предложил передать ему взятку в размере 3 млн рублей за бездействие и в дальнейшем ежемесячно 300 тысяч рублей за оказание общего покровительства предпринимательской деятельности», – добавила официальный представитель управления СК.

Вечером 14 июля предприниматель передал посреднику 3 млн рублей в качестве взятки. После получения денег, сотрудник полиции и посредник были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ. Деньги были изъяты. Преступление было выявлено при содействии сотрудников МВД по Крыму. «По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке», – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для изучения и направления в суд. «Уголовное дело прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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