Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений

В Крыму готовы ослабить антиковидные меры в случае, если бизнес сможет соблюдать требования Роспотребнадзора.

Об этом сегодня заявил глава Республики Сергей Аксенов.

«Я представителям бизнеса говорю: если вы обеспечите исполнение требований Роспотребнадзора, я готов буду рассмотреть, как ослабить ситуацию. Причем, готов это сделать быстро. Однако пока что дисциплина хромает на обе ноги», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, сейчас в Крыму действует запрет на работу заведений общепита с 23-00 до 8 утра.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма хотят торговать с Никарагуа. Соглашение об экономическом сотрудничестве будет подписано сегодня между Республикой Крым и Никарагуа.

В Крыму в четвертый раз за полтора месяца подорожает бензин. На крымских заправках снова подняли стоимость автомобильного топлива – в четвертый раз за полтора месяца.

Фирма в Севастополе незаконно пользовалась недрами для производства бетона. Приставы приостановили работу промышленной площадки в Севастополе.

В Ялте взвинтили цены на такси. В Ялте взлетели цены на такси.