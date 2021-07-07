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Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений

16:58 среда, 7 июля 2021

В Крыму готовы ослабить антиковидные меры в случае, если бизнес сможет соблюдать требования Роспотребнадзора.

Об этом сегодня заявил глава Республики Сергей Аксенов.

«Я представителям бизнеса говорю: если вы обеспечите исполнение требований Роспотребнадзора, я готов буду рассмотреть, как ослабить ситуацию. Причем, готов это сделать быстро. Однако пока что дисциплина хромает на обе ноги», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, сейчас в Крыму действует запрет на работу заведений общепита с 23-00 до 8 утра.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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