Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму COVID-19 «косит» туристов ● Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда ● В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом
Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений
В Крыму готовы ослабить антиковидные меры в случае, если бизнес сможет соблюдать требования Роспотребнадзора.
Об этом сегодня заявил глава Республики Сергей Аксенов.
«Я представителям бизнеса говорю: если вы обеспечите исполнение требований Роспотребнадзора, я готов буду рассмотреть, как ослабить ситуацию. Причем, готов это сделать быстро. Однако пока что дисциплина хромает на обе ноги», — подчеркнул Сергей Аксенов.
Напомним, сейчас в Крыму действует запрет на работу заведений общепита с 23-00 до 8 утра.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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