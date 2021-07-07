Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму

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Глава республики Сергей Аксенов готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений в Крыму, если эпидситуация не стабилизируется.

Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба.

Введение этих мер возможно в случае дальнейшего роста заболеваемости в регионе, поскольку сейчас система здравоохранения испытывает очень высокую нагрузку и ее ресурсы не безграничны.

«Мы балансируем на грани и перейти ее мы не должны. Если ситуация будет ухудшаться, то, однозначно, будем идти на меры, связанные с ужесточением. Да, придется брать на себя непопулярные решения, но жизнь дороже. Если мы даже несколько десятков жизней спасем и кому-то сохраним здоровье – это будет хорошим эффектом», - сказал глава региона.

В свою очередь руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что усугубление ситуации может привести к закрытию детского межсубъектового отдыха.

«Мы когда открывали межсубъектовый, в том числе детский, отдых, мы говорили о нормальной стабильной эпидситуации. Если у нас не будет этой ситуации, мы вынуждены будем к августу подходить с вопросом о закрытии детского межсубъектового отдыха. Не хотелось бы принимать такие решения, но сегодня ситуация ведет к тому, что вот этими полумерами, которые есть, мы увещеваем бизнес, а он только продолжает зарабатывать деньги», - сказала Пеньковская и добавила, что представители бизнеса должны понимать, что при несоблюдении ими имеющихся в регионе ограничений Крым может «уйти в жесткий локдаун».

Как ранее сообщалось, в Крыму зафиксировано рекордное количество смертей от коронавирусной инфекции. По данным руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%.

Всего за прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, это абсолютный рекорд в регионе с начала пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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