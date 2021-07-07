Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда ● В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом ● Власти Севастополя обещают собирать по 100 штрафов в день за нарушение масочного режима ● В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса
Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму
фото © meduza.io
Глава республики Сергей Аксенов готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений в Крыму, если эпидситуация не стабилизируется.
Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба.
Введение этих мер возможно в случае дальнейшего роста заболеваемости в регионе, поскольку сейчас система здравоохранения испытывает очень высокую нагрузку и ее ресурсы не безграничны.
«Мы балансируем на грани и перейти ее мы не должны. Если ситуация будет ухудшаться, то, однозначно, будем идти на меры, связанные с ужесточением. Да, придется брать на себя непопулярные решения, но жизнь дороже. Если мы даже несколько десятков жизней спасем и кому-то сохраним здоровье – это будет хорошим эффектом», - сказал глава региона.
В свою очередь руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что усугубление ситуации может привести к закрытию детского межсубъектового отдыха.
«Мы когда открывали межсубъектовый, в том числе детский, отдых, мы говорили о нормальной стабильной эпидситуации. Если у нас не будет этой ситуации, мы вынуждены будем к августу подходить с вопросом о закрытии детского межсубъектового отдыха. Не хотелось бы принимать такие решения, но сегодня ситуация ведет к тому, что вот этими полумерами, которые есть, мы увещеваем бизнес, а он только продолжает зарабатывать деньги», - сказала Пеньковская и добавила, что представители бизнеса должны понимать, что при несоблюдении ими имеющихся в регионе ограничений Крым может «уйти в жесткий локдаун».
Как ранее сообщалось, в Крыму зафиксировано рекордное количество смертей от коронавирусной инфекции. По данным руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%.
Всего за прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, это абсолютный рекорд в регионе с начала пандемии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда. В Крыму резко возросло количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса. Запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет около 16 тысяч доз. В течение дня ожидается доставка на полуостров еще 25 тысяч доз, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
В Крыму COVID-19 «косит» туристов
У туристов в Крыму стали чаще выявлять новую коронавирусную инфекцию, за последнюю неделю число заболевших гостей полуострова выросло в три раза.
Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму
Глава республики Сергей Аксенов готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений в Крыму, если эпидситуация не стабилизируется.
Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда
В Крыму резко возросло количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым
7 часов назад
Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья
Водопроводную воду в Бахчисарайском районе, где в минувшие выходные произошло подтопление жилых домов, нельзя пить и использовать для приготовления пищи.