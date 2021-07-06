Жительница Симферополя попалась полицейским с 20 дозами «соли»

Ночью патруль задержал 29-летнюю жительницу Симферополя в районе проспекта Победы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, женщина заметно нервничала и в ходе общения созналась, что несет запрещенное вещество.

«На вопрос, имеются ли у нее запрещенные в обороте предметы или вещества, подозреваемая ответила, что имеются. После этого из сумки выложила на капот служебного автомобиля 3 полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета», — рассказали в МВД.

Эксперты установили, что изъятое вещество – так называемая «соль» весом 0,8 и 0,18 граммов (около 15-20 средне-разовых доз).

Задержанная пояснила, что наркотики заказала в интернете для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до трех лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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