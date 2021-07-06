Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья

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Водопроводную воду в Бахчисарайском районе, где в минувшие выходные произошло подтопление жилых домов, нельзя пить и использовать для приготовления пищи.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день воду в Бахчисарайском районе нельзя использовать (для питья и приготовления пищи, ред.), как и в Ялте. Все социальные объекты должны работать на привозной воде», — сказала Пеньковская.

Вместе с тем, по ее словам, в Ялте ситуация улучшается, и уже концу текущей недели вода из крана будет соответствовать всем стандартам качества.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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