Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья ● Названы причины природных катаклизмов в Крыму ● В Евпатории ливень подтопил улицы Старого города ● Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте ● В Ялте тонут дома: уровень воды в реках снова поднялся
Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья
фото © Новости Крыма
Водопроводную воду в Бахчисарайском районе, где в минувшие выходные произошло подтопление жилых домов, нельзя пить и использовать для приготовления пищи.
Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«На сегодняшний день воду в Бахчисарайском районе нельзя использовать (для питья и приготовления пищи, ред.), как и в Ялте. Все социальные объекты должны работать на привозной воде», — сказала Пеньковская.
Вместе с тем, по ее словам, в Ялте ситуация улучшается, и уже концу текущей недели вода из крана будет соответствовать всем стандартам качества.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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