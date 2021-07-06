Власти Севастополя обещают собирать по 100 штрафов в день за нарушение масочного режима

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Сегодня сотрудники полиции задержали пассажира автобуса без маски. На него составили административный протокол. Больше в показательных целях. Теперь мужчине придется заплатить штраф.

Рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте прошел утром на площади Захарова. Такие проверки в автобусах и троллейбусах устраивают регулярно, но чаще всего сотрудники департамента транспорта и полицейские просто просят пассажиров надеть средства индивидуальной защиты. Протоколы составляют редко. В этом году их выписано всего 10. А уровень заболеваемости короновирусом в городе растет. Еще две недели назад губернатор требовал усилить контроль за соблюдением масочного режима и начать штрафовать нарушителей.

«Сколько можно разъяснительную работу проводить? Чтобы 100 штрафов было в день минимум. Будем бюджет пополнять и лекарства закупать для тех, кто потом в больницу приезжает», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В настоящее время сотрудниками полиции уже составляются протоколы. Сотрудники департамента транспорта также фиксируют факты нарушения со стороны водителей. Будут составлены административные протоколы. Факты нарушения санитарного состояния также будут зафиксированы», – говорит начальник сектора контроля департамента транспорта Севастополя Владислав Минин.

Для перевозчиков величина административного штрафа существенная. За провоз пассажиров без масок и пыльный салон автобуса водители могут заплатить 100 тысяч рублей.

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