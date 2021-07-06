В Ялте тонут дома: уровень воды в реках снова поднялся

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В Ялте зафиксированы новые подтопления частных и многоквартирных домов, существует угроза повторных затоплений еще восьми зданий.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

«Подтоплены подвалы двух многоквартирных домов по улицам Садовая (дом 16) и Киевская (дом 9), также повторно подтопило частное домовладение на Южнобережном шоссе, 27. Кроме того, подтапливает дома по улице Вергасова - здесь установлены дамбы, уровень речки поднялся, сила потока увеличилась. Работает экскаватор МЧС и спасатели», - проинформировали в пресс-службе.

Остаются заиленными подвальные помещения четырех многоквартирных жилых домов по улицам Кривошты и Киевская. Кроме того, в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 11 обращений об угрозе повторных подтоплений. В частности, речь идет о четырех частных домах по улицам Пушкинская и Боткинская, а также четырех многоквартирных домах по улицам Изобильной (дом 10, кв. 2), Кривошты (дом 1) и Киевская (дома 86,88).

За текущие сутки временные дамбы не возводились. Продолжается откачка воды и дезинфекция подвалов, пешеходных зон и автодорог. В ликвидации последствий подтоплений на территории Ялты участвуют 991 человек и 165 единиц техники. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, из них 6 детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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