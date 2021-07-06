В Севастополе введут ограничения для электросамокатов

Вслед за Санкт-Петербургом определить правила для электротранспорта, самокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, решили в Севастополе.

Возможные ограничения коснутся и развлекательных поездок, и тех случаев, когда самокат используется как транспорт, чтобы поехать в офис или по рабочим делам. Насколько строгими могут стать новые правила?

Электросамокат. Удобная вроде вещь. Но всех рассорила. Водители не довольны самокатами на дорогах, пешеходы – в парках. А те, кто на самокатах – нехваткой выделенных полос. Так куда мы катимся?

Свой ответ дал департамент транспорта. Разместил в социальных сетях предложение – возможные лимиты скорости и зоны, где ее стоит ограничить.

Ездить на электросамокатах быстрее 25 километров в час в Севастополе запрещено. Еще строже, до 15 километров в час, ограничение скорости в парках Победы и Учкуевке, а также в центре города и Балаклаве. Полный запрет на движение на электросамокатах по автодорогам и улицам, где нет тротуаров, пешеходных или велодорожек.

«Сделаем общую карту с учетом пожеланий населения. Опять ее, думаю, выложим в социальных сетях. И если будет у нас позитивное мнение населения, утвердим эту схему», – отмечает заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.

Потом сервисы проката обяжут подписать соглашения с властями города. По примеру Санкт-Петербурга. Там в июне запретили размещать самокаты в парках, на газонах и некоторых площадях в центре, а максимальная скорость в 20 километров в час, уменьшается в местах скопления людей до 15 и даже 10.

Но будут ли подобные ограничения эффективными? Вспомним, что в элекросамокатах в Севастополе видят альтернативу автомобилям.

«Мы считаем, что направление развития велотранспорта, электросамокатов – хорошее, правильное большое направление, которое позволит нам разгрузить нашу дорожно-транспортную сеть. Позволит нам делать передвижение людей более комфортным, более удобным», – говорил в 2019 году руководитель приоритетного проекта департамента экономического развития Севастополя (2018-2020 гг.) Петр Даричев.

Адвокатом идеи стало движение «Велопобеда». Его активисты настаивают: нужна сеть дорожек исключительно для двухколесного транспорта. Иначе будут рисковать и выезжать на проезжую часть.

«Велодорожки нужны там, где есть какая-то опасность для велосипедистов. На улицах города, где, в том числе, двигаются автомобили. В Севастополе таких велодорожек пока что, к сожалению, нет. Хотя они могли бы появиться, например, на Большой Морской. Это было ошибкой убрать велодорожки из проекта реконструкции», – считает активист общественной организации «Велопобеда» Никита Клышко.

«В вечернее время, когда большое количество пробок, когда все люди возвращаются из центра, то есть мы видим, как у нас именно из центра люди едут на самокатах домой», – делится представитель сервиса аренды электросамокатов Андрей Фадеев.

И по проекту предложенных правил, и фактически дорогами для двухколесного транспорта становятся тротуары. А кикшеринг – их совместным использованием с пешеходами. Ездить там, где нужно ходить, уже необходимость для курьеров. Конкуренция сервисов доставки еды вынуждает двигаться быстрее.

«Я замечал, что люди побаиваются, когда я еду на самокате. Например, даже рядом. Они как бы некоторые там тетеньки, допустим, они боятся, что я их задену», – рассказывает курьер службы доставки Иван Шарко.

Похожая картина в парках и скверах. Желающие проехать лавируют между гуляющими.

«На тебя едет, и в последний момент может либо остановиться, либо уехать в сторону. Ну и не знаешь, чего ожидать», – делится Александр Иванов.

Расчет на сознательность не оправдался. Специальные дорожки для двухколесного транспорта есть в парках Победы и Учуевка. Причем траекторию разрабатывали вместе с активистами «Велопобеды». Но многие все равно едут, где хотят.

Принудительное ограничение скорости поездок может сделать прогулки по паркам комфортнее. Но полностью проблему разграничения пространства не решит.

«Можно ограничить, допустим, шеринговые самокаты. Это всего лишь примерно 30% поездок по городу. А личные самокаты никто ж не сможет ограничить. Никто не сможет это отследить», – считает представитель сервиса аренды электросамокатов Андрей Фадеев.

Сознательные любители двухколесного транспорта предлагают даже более радикальные ограничения.

«В случае велодорожек, это может быть отделение бордюром так, чтобы велосипедист заехал на велодорожку, и ему было сложно с нее выехать», – говорит активист общественной организации «Велопобеда» Никита Клышко.

Возможно, такие меры и не понадобятся. Но к комфортной городской среде приведет улица с двусторонним движением. Где разумные правила для двухколесного транспорта дополнит развитие инфраструктуры.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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