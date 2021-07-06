Происшествия
В Саках нашли похитителей 90 килограммов черешни
Ворами черешни оказались жители соседнего села — двое мужчин и женщин.
Как сообщили в МВД по Крыму, им грозит лишение свободы.
О краже черешни из частного сада в полицию сообщил индивидуальный предприниматель. По его словам, всего было похищено около 90 килограммов.
По горячим следам правоохранители задержали четверых жителей соседнего села.
Двое мужчин и две женщины признались в содеянном и пояснили, что черешню украли для последующей консервации.
Похищенная черешня была изъята и возвращена владельцу, а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит крупный штраф или пять лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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