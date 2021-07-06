В Саках нашли похитителей 90 килограммов черешни

Ворами черешни оказались жители соседнего села — двое мужчин и женщин.

Как сообщили в МВД по Крыму, им грозит лишение свободы.

О краже черешни из частного сада в полицию сообщил индивидуальный предприниматель. По его словам, всего было похищено около 90 килограммов.

По горячим следам правоохранители задержали четверых жителей соседнего села.

Двое мужчин и две женщины признались в содеянном и пояснили, что черешню украли для последующей консервации.

Похищенная черешня была изъята и возвращена владельцу, а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит крупный штраф или пять лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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