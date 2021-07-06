В Крыму возник дефицит вакцины от коронавируса

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Запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет около 16 тысяч доз. В течение дня ожидается доставка на полуостров еще 25 тысяч доз, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«На утро у нас остаток вакцины в республике порядка 16 тысяч доз. Есть определенные вопросы по остаткам в некоторых медицинских организациях – они единичны. Буквально к 11.00 ожидается поставка, самолет прилетает – это 9 тысяч доз, после обеда еще 17,4 тысячи доз – это «Спутник V» и 1 560 доз «КовиВака» сегодня поступит», – уточнил Остапенко.

Министр сообщил, что крупными партиями вакцину сейчас не доставляют по всей России. Есть определенные вопросы в части больших объемов – они не поступают, это касается всех регионов РФ. Поэтому я ежедневно на связи с руководством министерства здравоохранения Российской Федерации. И мы с учетом потребности региона в рамках совместной работы увеличиваем количество, в частности, 17 400 доз дали дополнительно республике», – добавил он.

Остапенко также сообщил, что проблему отсутствия первого компонента вакцины в некоторых пунктах вакцинации решат за счет перераспределения среди медицинских учреждений.

«Я приношу свои извинения, если у нас на каком-то пункте может быть сбой. Поверьте, ожидание может составлять не более одного дня. Мы все делаем, чтобы в рамках остатков перераспределить внутри наших медицинских организаций. С учетом сегодняшних поступлений, я думаю, в этих пунктах, где у нас произошел вопрос окончания вакцины, буквально за сегодняшний день эта ситуация нормализуется», – отметил крымский министр.

Ранее в соцсетях граждане жаловались на невозможность получить первый компонент вакцины от коронавируса в некоторых мобильных прививочных пунктах в Симферополе. В республике работает 127 пунктов вакцинации, по данным на прошлую неделю, первым этапом вакцинировано 314 858 человек, план исполнен на 35%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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