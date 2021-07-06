Потоп в Крыму
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В Крыму усилен контроль качества питьевой воды из-за паводка
фото © Новости Крыма
Роспотребнадзор поручил региональным управлениям в Крыму и Краснодарском крае усилить контроль качества питьевой воды в Бахчисарайском районе и Сочи, пострадавших от подтоплений.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Региональное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю усилили контроль качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Крыму развернуты пункты временного размещения, с учетом новых методических рекомендаций в условиях продолжающегося распространения коронавируса.
Управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю организовало работу по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и качества продуктов питания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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