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Потоп в Крыму

В Крыму усилен контроль качества питьевой воды из-за паводка

07:30 вторник, 6 июля 2021
В Крыму усилен контроль качества питьевой воды из-за паводка

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор поручил региональным управлениям в Крыму и Краснодарском крае усилить контроль качества питьевой воды в Бахчисарайском районе и Сочи, пострадавших от подтоплений.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Региональное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю усилили контроль качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в Крыму развернуты пункты временного размещения, с учетом новых методических рекомендаций в условиях продолжающегося распространения коронавируса.

Управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю организовало работу по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и качества продуктов питания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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