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Власть

В Крыму на три недели продлили запрет на посещение лесов

16:50 вторник, 6 июля 2021
В Крыму на три недели продлили запрет на посещение лесов

фото © Новости Крыма

Скорее всего, леса Крыма будут закрыты все лето.

Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, со 2 июля 2021 года, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Запрет не распространяется на специально оборудованные места для отдыха. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.

Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лесники Крыма бросили все силы на реконструкцию популярных туристических маршрутов. Все силы работников лесных хозяйств Крыма брошены на реконструкцию разрушенных популярных туристических маршрутов.

В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы. Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.

Леса Крыма закроют для туристов до осени. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.

Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов. С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.

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