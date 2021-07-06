Власть
В Крыму на три недели продлили запрет на посещение лесов
фото © Новости Крыма
Скорее всего, леса Крыма будут закрыты все лето.
Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, со 2 июля 2021 года, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Запрет не распространяется на специально оборудованные места для отдыха. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.
Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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