В Крыму на три недели продлили запрет на посещение лесов

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Скорее всего, леса Крыма будут закрыты все лето.

Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, со 2 июля 2021 года, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Запрет не распространяется на специально оборудованные места для отдыха. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.

Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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