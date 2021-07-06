Происшествия
В Феодосии этой ночью горела квартира в многоэтажке
Сегодня ранним утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в квартире на 3 этаже пятиэтажного жилого дома в Феодосии на улице Шевченко, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Отделение газодымозащитной службы МЧС провело разведку помещений, в ходе которой спасены 2 человека, из опасной зоны эвакуированы 8 человек. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
К пяти утра пожар был потушен. В операции приняли участие 12 сотрудников МЧС и задействованы 3 единицы техники.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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