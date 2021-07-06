В Евпатории ливень подтопил улицы Старого города

Сегодня в Евпатории с утра не прекращался ливень.

Как сообщил глава администрации города Роман Тихончук, в настоящее время уже проглядывает солнце, дождь закончился.

«Дождь в Евпатории прекратился, он шел с самого утра. Деревья не повалены, ветра нет. У нас есть несколько мест в низине в Старом городе, которые подтоплены, это улица Революции, Полупанова. В районе улиц 60 лет ВЛКСМ и проспекта Победы большие лужи. В Евпатории все спокойно, все коммунальные службы готовы. Паниковать повода нет», — сообщил Роман Тихончук.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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