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Власть

В Балаклаве два пляжа снова не прошли проверку

В Балаклаве два пляжа снова не прошли проверку

фото © Новости Крыма

Повторный мониторинг качества морской воды на двух пляжах Севастополя показал, что купание здесь опасно для здоровья, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«В акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» были проведены повторные мониторинговые исследования качества морской воды. В ходе проверки специалисты снова зафиксировали отклонения в пробах по микробиологическим показателям», – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что в такой воде возникает особая опасность быстрого распространения кишечной инфекции, в связи с чем запрет купания здесь снова продлили. 

О временном ограничении купания в этих акваториях уже сообщалось 21 июня. Тогда Роспотребнадзор вынес в отношении операторов пляжей соответствующие постановления и информировал отдыхающих о несоответствии качества морской воды существующим нормам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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