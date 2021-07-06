Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой

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Крымские спасатели извлекли из реки Коккозка в Бахчисарайском районе унесенный потоком автомобиль туристов из Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

«Автомобиль Лада Веста отдыхающих из Беларуси был снесен потоком в русло реки Коккозка. Более 200 метров его протащило по руслу, выбросило на «островок» и закидало бревнами, камнями, мусором. Авто было «замаскировано» настолько, что обнаружили его случайно в районе села Соколиное», - рассказали в ведомстве.

Вся операция длилась около 4 часов. Для эвакуации авто пришлось привлекать тяжелую технику. Спасатели выпилили деревья и расчистили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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