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Происшествия

Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой

14:08 вторник, 6 июля 2021
Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой

фото © МЧС Крыма

Крымские спасатели извлекли из реки Коккозка в Бахчисарайском районе унесенный потоком автомобиль туристов из Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. 

«Автомобиль Лада Веста отдыхающих из Беларуси был снесен потоком в русло реки Коккозка. Более 200 метров  его протащило по руслу, выбросило на «островок» и закидало бревнами, камнями, мусором. Авто было «замаскировано» настолько, что обнаружили его случайно в районе села Соколиное», - рассказали в ведомстве.

Вся операция длилась около 4 часов. Для эвакуации авто пришлось привлекать тяжелую технику. Спасатели выпилили деревья и расчистили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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