Происшествия
Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой
фото © МЧС Крыма
Крымские спасатели извлекли из реки Коккозка в Бахчисарайском районе унесенный потоком автомобиль туристов из Белоруссии.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
«Автомобиль Лада Веста отдыхающих из Беларуси был снесен потоком в русло реки Коккозка. Более 200 метров его протащило по руслу, выбросило на «островок» и закидало бревнами, камнями, мусором. Авто было «замаскировано» настолько, что обнаружили его случайно в районе села Соколиное», - рассказали в ведомстве.
Вся операция длилась около 4 часов. Для эвакуации авто пришлось привлекать тяжелую технику. Спасатели выпилили деревья и расчистили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой фото
Крымские спасатели извлекли из реки Коккозка в Бахчисарайском районе унесенный потоком автомобиль туристов из Белоруссии.