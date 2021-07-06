Власть
Свыше ста самостроев снесут в Симферополе
В Симферополе снесут 114 незаконных строительных объектов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«На рассмотрение комиссии по демонтажу были вынесены вопросы для принятия решения по сносу 114 объектов, в числе которых капитальные строения, киоски, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения и другие», — сообщил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Черных.
По итогам рассмотрения материалов было принято единогласное решение о необходимости демонтажа 14 капитальных строений, 2 НТО и 98 нестационарных объектов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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