Суд отстранил от должности главу поселения в Сакском районе

Сакский районный суд Крыма отстранил от занимаемой должности главу Молочненского сельского поселения, который подозревается в халатности.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В открытом судебном заседании рассмотрено постановление... о возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении от должности действующего главы сельского поселения Сакского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ – халатность, – сообщили в суде. – Проверив доводы сторон, исследовав представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил временно отстранить от занимаемой должности главу одного из поселений Сакского района Республики Крым на время проведения предварительного следствия».

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года чиновник от имени администрации поселения заключил с предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа. При этом мужчина знал, что предприниматель планирует снять и переместить почвенный покров общей площадью 9690 кв. метров, что впоследствии привело к деградации плодородного слоя почвы.

При этом чиновник находился на пляже во время выполнения работ и не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить их. В результате был причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.

Мужчину задержали 2 июня. Глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и СК, которая будет проверять Сакский район.

О стройке на территории пляжа близ села Витино в Сакском районе Крыма стало известно в апреле. Тогда Слободяник сообщил Крыминформу, что законность строительства проверяет межведомственная комиссия. Стройкой заинтересовались и правоохранители. По факту застройки было возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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