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Потоп в Крыму

Снова штормовое: грозы, шквалы и град обрушатся на Крым

09:34 вторник, 6 июля 2021

6 и 7 июля в Крыму вновь ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщили в крымском главке МЧС России со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 июля.

Погода в Крыму улучшится только 7 июля. 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные грозовые дожди, погода улучшится с 7 числа.

Пик не пройден: как поведет себя дальше циклон над Крымом. Крым с 3 июля находится под воздействием активного циклона, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Пик осадков придется на ночь воскресенья и утро понедельника.

Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель. Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.

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