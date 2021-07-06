Снова штормовое: грозы, шквалы и град обрушатся на Крым

6 и 7 июля в Крыму вновь ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщили в крымском главке МЧС России со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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