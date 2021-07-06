Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной

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За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2039 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, выздоровевших за весь период – 44 248 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.

В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Феодосийском округе за неделю с 23-го по 30 июня было выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем за предыдущую неделю.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса. На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.