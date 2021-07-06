Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса ● Муфтий Крыма призвал единоверцев вакцинироваться ● Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе ● В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом ● Туристы массово отменяют брони из-за усиления антиковидных мер в Севастополе
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной
фото © strana.ua
За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2039 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, выздоровевших за весь период – 44 248 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.
В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Феодосийском округе за неделю с 23-го по 30 июня было выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем за предыдущую неделю.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.
С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса. На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.
В Ялте тонут дома: уровень воды в реках снова поднялся
В Ялте зафиксированы новые подтопления частных и многоквартирных домов, существует угроза повторных затоплений еще восьми зданий.
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной
За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.