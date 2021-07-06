Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +25
море +22

Коронавирус в Крыму

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной

09:58 вторник, 6 июля 2021
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной

фото © strana.ua

За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2039 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, выздоровевших за весь период – 44 248 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.

В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Феодосийском округе за неделю с 23-го по 30 июня было выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем за предыдущую неделю.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса. На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.

Потоп в Крыму
В Ялте тонут дома: уровень воды в реках снова поднялся

В Ялте тонут дома: уровень воды в реках снова поднялся

В Ялте зафиксированы новые подтопления частных и многоквартирных домов, существует угроза повторных затоплений еще восьми зданий.

Коронавирус в Крыму
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной

За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации