Симферополец ударил ножом пенсионера в баре

Охранник одного из баров крымской столицы сообщил в полицию о поножовщине.

Как сообщили в МВД по Крыму, рано утром в заведении разгорелся конфликт между мужчинами 43 и 60 лет.

43-летний житель Симферополя ударил второго мужчину ножом. Пострадавшего доставили в больницу.

«Подозреваемый чистосердечно признался в содеянном. С его слов, во время словесной перепалки на почве личной неприязни он достал нож и на отмах нанес удар», — рассказали в МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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