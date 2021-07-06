Происшествия
Симферополец ударил ножом пенсионера в баре
Охранник одного из баров крымской столицы сообщил в полицию о поножовщине.
Как сообщили в МВД по Крыму, рано утром в заведении разгорелся конфликт между мужчинами 43 и 60 лет.
43-летний житель Симферополя ударил второго мужчину ножом. Пострадавшего доставили в больницу.
«Подозреваемый чистосердечно признался в содеянном. С его слов, во время словесной перепалки на почве личной неприязни он достал нож и на отмах нанес удар», — рассказали в МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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