Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым

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Вооруженные силы РФ на фоне масштабных учений Sea Breeze провели учения ракетных систем ПВО С-400 «Триумф» по отражению массированного ракетного удара противника.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», – говорится в сообщении.

Был отработан алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнение электронных пусков ракет условного противника с их последующим уничтожением.

Основная цель учений – прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного и морского нападения. К маневрам привлечено 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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