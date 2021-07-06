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Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым
фото © минобороны РФ
Вооруженные силы РФ на фоне масштабных учений Sea Breeze провели учения ракетных систем ПВО С-400 «Триумф» по отражению массированного ракетного удара противника.
Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», – говорится в сообщении.
Был отработан алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнение электронных пусков ракет условного противника с их последующим уничтожением.
Основная цель учений – прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного и морского нападения. К маневрам привлечено 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
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