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Власть

Реконструкцию Симеизского парка не будут останавливать на лето

10:41 вторник, 6 июля 2021
Ялта

Стартовал второй этап благоустройства Симеизского парка. Приводится в порядок проспект Ленина (Симеизский проспект, Аллея Аполлонов или Кипарисовая аллея).

Как написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, часть местных жителей выступила против работ в летний период.

«Возможности перенести сроки нет. Обновления аллея требует давно, нужно восстановить укрепить подпорную стену, особенно после ливней. Прошу отнестись с пониманием. Также к декабрю здесь будет новая плитка, «сухой» фонтан. Ремонт ведем в два этапа: сначала одну половину аллеи, затем другую», — сообщила Павленко.

Она напомнила, что с подрядчиком, который выполнял первый этап работ «разорваны все отношения, кроме судебных». Он должен исправить все допущенные недочеты.

Новый подрядчик работает в Крыму с 2016-го года, ремонтировал объекты в Бахчисарае, Белогорске, Раздольненском районе.

«Репутация хорошая, но контроль с нашей стороны будет строгим и постоянным», — заверила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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