Реконструкцию Симеизского парка не будут останавливать на лето

Стартовал второй этап благоустройства Симеизского парка. Приводится в порядок проспект Ленина (Симеизский проспект, Аллея Аполлонов или Кипарисовая аллея).

Как написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, часть местных жителей выступила против работ в летний период.

«Возможности перенести сроки нет. Обновления аллея требует давно, нужно восстановить укрепить подпорную стену, особенно после ливней. Прошу отнестись с пониманием. Также к декабрю здесь будет новая плитка, «сухой» фонтан. Ремонт ведем в два этапа: сначала одну половину аллеи, затем другую», — сообщила Павленко.

Она напомнила, что с подрядчиком, который выполнял первый этап работ «разорваны все отношения, кроме судебных». Он должен исправить все допущенные недочеты.

Новый подрядчик работает в Крыму с 2016-го года, ремонтировал объекты в Бахчисарае, Белогорске, Раздольненском районе.

«Репутация хорошая, но контроль с нашей стороны будет строгим и постоянным», — заверила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Южном берегу Крыма запланировали еще одну грандиозную стройку. Не успел утихнуть скандал с застройкой Форосского парка, как оказалось, что в Алупке и Парковом готовятся к еще одному грандиозному строительству.

Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города. Крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» получит новое семиэтажное здание. Что будет на месте исторических зданий в центре города не сообщается.

На строительство поликлиники в Севастополе потратят более миллиарда рублей. В ближайшее время власти начнут работы по планировке и межеванию территории под поликлинику на улице Шевченко.

У берегов Крыма обнаружили неизвестное затонувшее судно. Подводная экспедиция крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» наткнулась на неизвестное судно, лежащее на глубине семи метров на траверзе Керчи.