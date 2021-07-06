Власть
Реконструкцию Симеизского парка не будут останавливать на лето
Стартовал второй этап благоустройства Симеизского парка. Приводится в порядок проспект Ленина (Симеизский проспект, Аллея Аполлонов или Кипарисовая аллея).
Как написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, часть местных жителей выступила против работ в летний период.
«Возможности перенести сроки нет. Обновления аллея требует давно, нужно восстановить укрепить подпорную стену, особенно после ливней. Прошу отнестись с пониманием. Также к декабрю здесь будет новая плитка, «сухой» фонтан. Ремонт ведем в два этапа: сначала одну половину аллеи, затем другую», — сообщила Павленко.
Она напомнила, что с подрядчиком, который выполнял первый этап работ «разорваны все отношения, кроме судебных». Он должен исправить все допущенные недочеты.
Новый подрядчик работает в Крыму с 2016-го года, ремонтировал объекты в Бахчисарае, Белогорске, Раздольненском районе.
«Репутация хорошая, но контроль с нашей стороны будет строгим и постоянным», — заверила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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