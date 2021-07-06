Прокуратура проверит действия властей после подтопления сел в Крыму

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Прокуратура Крыма организовала проверку действий органов власти в связи с подтоплением жилых домов, дворов и внутриквартальных проездов в Куйбышевском и Голубинском сельских поселений Бахчисарайского района.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Будет дана оценка полноте принятых мер со стороны уполномоченных органов по предотвращению и ликвидации ситуаций чрезвычайного характера. Кроме того, взято на контроль устранение последствий подтопления», – говорится в сообщении.

Также прокуратура проверит «своевременность и полноту действий органов и организаций в части соблюдения социальных прав граждан, обеспечения их ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости».

«В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – добавили в надзорном ведомстве.

В результате сильных ливней в нескольких населенных пунктах Бахчисарайского и Красногвардейского районов оказались подтопленными придомовые территории, два подвальных помещения многоквартирных домов, а также психоневрологический интернат в селе Соколиное. Одну женщину унесло селевым потоком, она числится пропавшей без вести. Всего оказались подтопленными более 120 домов.

Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент эвакуированы 164 человека, из них 31 ребенок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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