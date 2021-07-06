Прогноз погоды в Крыму на вторник 6 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 6 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 98 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 98 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью около 16 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 21, в Сочи - 25, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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